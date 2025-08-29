Der Haldensleber SC sicherte sich am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Haldensleben/MTU. Die 67 Besucher des Waldstadions haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Haldensleber schlugen das Team aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Max Stadler (Haldensleber SC) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Haldensleber noch einen drauf: In Minute 59 wurde ein weiteres Tor durch Kenneth Hebekerl erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Haldensleber SC führt nach 59 Minuten 2:0

Das letzte Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Pascal Pannier den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Halle-Ammendorf erlangte (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der Haldensleber SC hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – BSV Halle-Ammendorf

Haldensleber SC: Switala – Thieke (79. Prokop), Stadler, H. Ebel, Krüger, B. Ebel (46. Grabenberg), Hebekerl (63. R. Bögelsack), Von Ameln (52. B. Bögelsack), Hevekerl, Zimmermann (42. Wille), Mäde

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schubert, Niesel (85. Schöneck), Schmitz, Hotopp, Pannier, Meyer (62. Piven), Englich, Hoffmann (88. Piontek), Winkler (77. Hartmann), Agwu (56. Kowalski)

Tore: 1:0 Max Stadler (20.), 2:0 Kenneth Hebekerl (59.), 2:1 Pascal Pannier (74.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Meier, Neo Bergmann; Zuschauer: 67