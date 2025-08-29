Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem Haldensleber SC ein 2:1 (1:0)-Triumph über den BSV Halle-Ammendorf.

Haldensleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 67 Besuchern des Waldstadions geboten. Die Haldensleber setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Halle-Ammendorf durch.

Max Stadler (Haldensleber SC) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Haldensleber in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Kenneth Hebekerl den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Haldensleber SC führt in Minute 59 mit 2:0

29 Minuten nach der Pause konnte Pascal Pannier (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle-Ammendorf erzielen (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Haldensleber sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – BSV Halle-Ammendorf

Haldensleber SC: Switala – Von Ameln (52. B. Bögelsack), Hebekerl (63. R. Bögelsack), Stadler, Mäde, Krüger, Hevekerl, Thieke (79. Prokop), H. Ebel, B. Ebel (46. Grabenberg), Zimmermann (42. Wille)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Niesel (85. Schöneck), Englich, Hotopp, Hoffmann (88. Piontek), Schmitz, Winkler (77. Hartmann), Pannier, Meyer (62. Piven), Agwu (56. Kowalski), Schubert

Tore: 1:0 Max Stadler (20.), 2:0 Kenneth Hebekerl (59.), 2:1 Pascal Pannier (74.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Meier, Neo Bergmann; Zuschauer: 67