Die SG Rot-Weiß Thalheim hatte am Freitag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SV Eintracht Emseloh mit 3:5 (1:3).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich die SG Rot-Weiß Thalheim und der SV Eintracht Emseloh am Freitag 3:5 (1:3) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Max Grünwoldt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (11.). Das Spiel war bereits gut im Gange, als Philipp Stache für Emseloh traf und in Spielminute 12 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Max Alexander Kuras den Ball ins Netz.

1:1 für SG Rot-Weiß Thalheim und SV Eintracht Emseloh – Minute 29

Unentschieden. Die Emseloher revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Dominik Polívka traf in Minute 34, gefolgt von Serhii Molochko, Bohdan Bozhok und Jihad Tarek Aljindo (39., 60., 71.). Thalheim legte nochmal vor. Queba Sonco traf in Minute 85. Spielstand 5:2 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Am Ende der Partie sollte es der SG Rot-Weiß Thalheim noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Luca Finn Prielipp den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Bitterfeld-Wolfener aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Eintracht Emseloh

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schinkel, Prielipp, Bakkush, May (81. Sambu Cabral), Kuras, Schmökel, Seniura (67. Wróblewski), Sonco, Zawada, Ndour

SV Eintracht Emseloh: Franke – Stache (83. Citaku), Schmidt (77. Vrba), Senft (81. Schüt), Shevtsov, Polívka, Heimur, Stamm, Mukhoid (59. Bozhok), Aljindo, Molochko (46. Aljindo)

Tore: 0:1 Philipp Stache (12.), 1:1 Max Alexander Kuras (29.), 1:2 Dominik Polívka (34.), 1:3 Serhii Molochko (39.), 1:4 Bohdan Bozhok (60.), 1:5 Jihad Tarek Aljindo (71.), 2:5 Queba Sonco (85.), 3:5 Luca Finn Prielipp (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 168