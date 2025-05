Eine deutliche Schlappe erlitt der SV 09 Staßfurt an diesem Freitag auf heimischem Platz gegen den SSC Weißenfels. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga vor 65 Zuschauern mit 1:5 (1:1).

Staßfurt/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Staßfurter Gastgeber am Freitag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem SSC Weißenfels verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:5 (1:1).

Laurenz Hoffmann (SV 09 Staßfurt) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Weißenfelser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 39 wurde das Gegentor durch Elias Artur Rosner erzielt.

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Andrii Zozulia konnte seinem Team in Minute 48 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Staßfurt. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 15 (65.) und Spieler Nummer 3 (72.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für den SSC Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 29

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SSC Weißenfels kassierte einmal Gelb. Der SV 09 Staßfurt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe und eine Gelb-Rote Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Rosner den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 verfestigte (90.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 09 Staßfurt – SSC Weißenfels

SV 09 Staßfurt: Gabriel – Schulz, Sturm, Schmidt-Daul, Hoffmann, Lieder, Van Linthout, Zöger (78. Gruhn), Dittwe (70. Weirauch), Hertel (78. Ullrich), Lampe (70. Burdack)

SSC Weißenfels: Tretropp (19. Magul) – Schumann, Hafkesbrink (78. Krobitzsch), Schneider, Kopp (70. Hatim), Puphal, Löser, Huhn, Zozulia (78. Zwarg), Rosner, Zerbe (85. Seemann)

Tore: 1:0 Laurenz Hoffmann (7.), 1:1 Elias Artur Rosner (39.), 1:2 Andrii Zozulia (48.), 1:3 Felix Schneider (65.), 1:4 Justin Puphal (72.), 1:5 Elias Artur Rosner (90.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Daniel König, Marco Uhlmann; Zuschauer: 65