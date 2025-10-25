Eine Niederlage für den SSV Havelwinkel Warnau besiegelte den 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 1:2 (1:0).

Havelberg/MTU. Die Begegnung zwischen dem SSV Havelwinkel Warnau und der SV Fortuna Magdeburg hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Magdeburg auf und entschieden das Match am Ende mit 1:2 (1:0) für sich.

Tom Hilgenfeld (SSV Havelwinkel Warnau) netzte 23 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Havelwinkel Warnau kassierte einmal Gelb (31.). Die SV Fortuna Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Patrick Richter. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Ali Maarouf den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

1:1 Ausgleich im Spiel SSV Havelwinkel Warnau gegen SV Fortuna Magdeburg – Minute 57

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Dante-Nick Sturm (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (71.).

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Fortuna Magdeburg

SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Heinrich, Büchner, Bauer, Bäther (79. Brömme), Hilgenfeld (61. Hutyra), Neumann, Bradburn, Knuth (72. Hain), Winning, Albrecht

SV Fortuna Magdeburg: Watanabe – Weidemeier, Rudolph, Sturm (82. Riemann), Steinbach (90. Pide), Ehrenberg, Maarouf, Domitz, Halilaj (89. Thon), Kauka, Kovkrak (65. Karow)

Tore: 1:0 Tom Hilgenfeld (23.), 1:1 Ali Maarouf (57.), 1:2 Dante-Nick Sturm (71.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Andreas Pak, Norman Schütze; Zuschauer: 119