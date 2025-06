Am 34. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem SC Bernburg ein 2:1 (1:0)-Triumph über die SG Rot-Weiß Thalheim.

Bernburg/MTU. Am Samstag haben sich der SC Bernburg und die SG Rot-Weiß Thalheim ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

In Minute 19 schoss Arthur Krishteyn das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bitterfeld-Wolfener revanchieren: In Minute 51 wurde das Gegentor durch Ernest Piotr Slupski erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 34

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Till Raeck, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Bernburger Mannschaft den Sieg zu bescheren (83.). Die Bernburger haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SG Rot-Weiß Thalheim

SC Bernburg: Schneider – Giemsa (46. F. Lange), Preuss, Riechert (59. Homazau), Taiwo, Chidera (78. Mingramm), Raeck, Bichtemann (68. Fahland), Tsipi, Hartmann, Krishteyn

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Rekas, Shtohryn (78. Pfeifer), Prielipp, Seniura (59. Piven), Sonco, Trojandt, Slupski, Moroz, Kuras, Stashenko (65. Petrov)

Tore: 1:0 Arthur Krishteyn (19.), 1:1 Ernest Piotr Slupski (51.), 2:1 Till Raeck (83.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Benjamin Petri, Alexander Zelosko; Zuschauer: 76