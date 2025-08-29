Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den BSV Halle-Ammendorf heimste der Haldensleber SC am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Haldensleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 67 Besuchern des Waldstadions geboten. Die Haldensleber waren den Gästen aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

In Minute 20 schoss Max Stadler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Haldensleber noch einen drauf: In Minute 59 wurde das zweite Tor durch Kenneth Hebekerl erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Haldensleber SC in Minute 59 2:0 in Führung

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Pascal Pannier den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Halle-Ammendorf erlangte (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der Haldensleber SC sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – BSV Halle-Ammendorf

Haldensleber SC: Switala – Mäde, Stadler, B. Ebel (46. Grabenberg), Von Ameln (52. B. Bögelsack), Hevekerl, Thieke (79. Prokop), H. Ebel, Krüger, Zimmermann (42. Wille), Hebekerl (63. R. Bögelsack)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hoffmann (88. Piontek), Niesel (85. Schöneck), Pannier, Englich, Winkler (77. Hartmann), Hotopp, Agwu (56. Kowalski), Schubert, Meyer (62. Piven), Schmitz

Tore: 1:0 Max Stadler (20.), 2:0 Kenneth Hebekerl (59.), 2:1 Pascal Pannier (74.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Meier, Neo Bergmann; Zuschauer: 67