Einen 3:2 (1:0)-Heimerfolg gegen die CfC Germania 03 fuhr der VfB 1906 Sangerhausen am 33. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

In Minute 14 schoss Lenny Wagenhaus das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste einmal Gelb hinnehmen (43.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Gustav Gängel den Ball ins Netz.

VfB 1906 Sangerhausen führt nach 52 Minuten 2:0

Und auch Tor Nummer drei konnte der CfC-Torwart nicht verhindern (58.). Der Vorsprung des VfB 1906 Sangerhausen schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Florian Hoffmann kämpfte weiter und in Minute 70 gelang Oleksandr Maier endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 33

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Tobias Hippe, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 88 handelte sich die CfC Germania 03 noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – CfC Germania 03

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Weick, Olbricht (46. Stix), Husung, Worch, Wagenhaus (77. Hetke), Kern, Schäffner, Hennig (46. Gängel), Sonnenberg, Hildebrandt (77. Schulz)

CfC Germania 03: Friedrich – Hippe, Seidel, Salis, Binkau, Skyba (59. Beier), Michaelis, Körner, Khalaf, Maier, Tepper

Tore: 1:0 Lenny Wagenhaus (14.), 2:0 Gustav Gängel (52.), 3:0 Bruno Weick (58.), 3:1 Oleksandr Maier (70.), 3:2 Tobias Hippe (85.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Maximilian Könitz, Thomas Krugel; Zuschauer: 122