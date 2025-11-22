weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Für den Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete das Spiel gegen den SV Blau-Weiß Dölau am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Aktualisiert: 23.11.2025, 07:51

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Mit einem Unentschieden sind der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag auseinander gegangen. 75 Zuschauer verfolgten das Spiel im Fritz-Heinrich-Stadion Pl.2.

Justin Kreideweiß (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen
  • Wettbewerb: Verbandsliga
  • Spieltag: 12

1:1 für 1. FC Bitterfeld-Wolfen und SV Blau-Weiß Dölau – 17. Minute

Noch während der ersten Spielhälfte gelang es Niklas Hadaschik, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bitterfeld-Wolfener zu erlangen (17.). Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SV Blau-Weiß Dölau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bauer, Ehrhardt, Galushyn, Hoffmann, Böhme (11. Weimann), Gründling (90. Potapenko), Born (76. Bark), Litzenberg (64. Günther), Ludwig (61. Hlynianyi), Hadaschik
SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Prinzler (83. Grüneberg), Hensen, Köhler, Redmann (87. Pultke), Scheffler (87. Hensen), Kreideweiß, Gros, Giese, Groß, Lippoldt (80. Haensch)
Tore: 0:1 Justin Kreideweiß (3.), 1:1 Niklas Hadaschik (17.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Marcel Meier, Marcel Mönner; Zuschauer: 75