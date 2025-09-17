Am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der SC Bernburg vor 77 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV Blau-Weiß Zorbau freuen.

Bernburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Dienstag den 77 Besuchern der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3 geboten. Die Bernburger setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Zorbau durch.

Gleich nach dem Anstoß schoss Carlos Krüger das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Niklas Neuhaus (13.) erzielt wurde.

13. Minute SC Bernburg und SV Blau-Weiß Zorbau im Gleichstand – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg steckte einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe. Franz Lange traf für Bernburg in Minute 31 und Jamie Liam Bichtemann in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SC Bernburg kassierte noch einmal Gelb. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Krüger, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 auszubauen (80.). Der SC Bernburg sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Zorbau

SC Bernburg: Friedrich – Strobach, Hilmer (74. L. Lange), F. Lange, Schauer, Heitzmann, Schmidt (83. Weigel), Raeck, Krüger, Fahland (55. Bichtemann), Binkau

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Strauchmann, Beer (46. Souvatzoglou), Seidel, Neuhaus (60. Sothen), Engl, Hatim (74. Jose Malu), Gomes Da Silva (60. Maier), Neuhaus, Stelmak (60. Omerovic), De Pinho Gomes

Tore: 1:0 Carlos Krüger (2.), 1:1 Niklas Neuhaus (13.), 2:1 Franz Lange (31.), 3:1 Jamie Liam Bichtemann (58.), 4:1 Carlos Krüger (80.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Daniel König; Zuschauer: 77