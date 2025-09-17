Neun Abgänge, sieben Zugänge: Der FC Barcelona geht mit einem stark veränderten Kader auf Torejagd. Trotz einer deutlich jüngeren Mannschaft zählt für die Katalanen nur der Titel.

Beim FC Barcelona scharrt die nächste Generation mit den Hufen

Petar Cikusa, Ian Barrufet, Adrian Sola Basterra und Djordje Cikusa (v. l.) zählen zur neuen Generation des FC Barcelona.

Magdeburg/Barcelona - Siebenmal in Folge war der FC Barcelona zuletzt beim Final4 der Champions League dabei. Den letzten Titel gewann der Rekordsieger 2024. Auch in dieser Spielzeit gehören die Katalanen zu den Favoriten. Dabei hat die Mannschaft einen ordentlichen Umbruch im Sommer hinter sich.