Der SC Bernburg erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 77 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Zorbau.

Bernburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Dienstag den 77 Besuchern der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3 geboten. Die Bernburger setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Zorbau durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Carlos Krüger für Bernburg traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Niklas Neuhaus (13.) erzielt wurde.

SC Bernburg und SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1 in Minute 13

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe. Franz Lange traf für Bernburg in Minute 31 und Jamie Liam Bichtemann in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SC Bernburg steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

35 Minuten nach der Pause konnte Krüger (Bernburg) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 4:1 gingen die Bernburger als Sieger vom Platz. Der SC Bernburg hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Zorbau

SC Bernburg: Friedrich – Binkau, Fahland (55. Bichtemann), Hilmer (74. L. Lange), F. Lange, Schauer, Strobach, Krüger, Raeck, Heitzmann, Schmidt (83. Weigel)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Neuhaus, Gomes Da Silva (60. Maier), Neuhaus (60. Sothen), Hatim (74. Jose Malu), Stelmak (60. Omerovic), Engl, De Pinho Gomes, Seidel, Strauchmann, Beer (46. Souvatzoglou)

Tore: 1:0 Carlos Krüger (2.), 1:1 Niklas Neuhaus (13.), 2:1 Franz Lange (31.), 3:1 Jamie Liam Bichtemann (58.), 4:1 Carlos Krüger (80.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Daniel König; Zuschauer: 77