Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 125 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Bitterfeld-Wolfen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Yannick Luib (SSC Weißenfels) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

SSC Weißenfels baut Vorsprung auf 2:0 aus – 92. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Timm Koch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SSC Weißenfels: Lohmann – Raßmann (63. Kopp), Löser (63. Zozulia), T. Koch, Dierichen, Schumann, Puphal, Purrucker (86. Schneider), Luib (90. Beyer), Hafkesbrink, Zerbe (74. P. Koch)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Ludwig (72. Potapenko), Ehrhardt (63. Litzenberg), Hlynianyi, Böhme, Hadaschik, Bauer, Weimann, Elflein (46. Born), Gründling (63. Hoffmann), Galushyn

Tore: 1:0 Yannick Luib (45.), 2:0 Timm Koch (90.+2); Zuschauer: 125