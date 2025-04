Der SV 09 Staßfurt hatte am Montag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SSV 80 Gardelegen mit 5:8 (2:5).

Staßfurt/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SV 09 Staßfurt und der SSV 80 Gardelegen am Montag 5:8 (2:5) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Amon Van Linthout das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Aber die Gardelegener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 21 wurde das Gegentor durch Steven Beck erzielt.

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Gardelegen ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Mika Helmuth schoss und traf in der 30. Minute. So einfach ließen sich die Staßfurter aber nicht unterkriegen. Laurenz Hoffmann versenkte den Ball in Spielminute 32. Gleichstand. Die Gardelegener revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. David Scheinert verschaffte seinem Team vier weitere Tore (39., 43., 45., 64.). Dann schafften es die Staßfurter, die Dominanz der Gardelegener nochmal herauszufordern. Mit einem Doppelpack von Hoffmann holte der SV 09 Staßfurt auf. Gefährlich wurde die Situation für die Gardelegener nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:7. Helmuth versenkte den Ball in der 86. Spielminute zum zweiten Mal. Die Staßfurter blieben ihnen auf den Fersen. Van Linthout versenkte den Ball in der 89. Spielminute noch einmal. Spielstand 7:5 für den SSV 80 Gardelegen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 18

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Stehr den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:8 ausbaute (90.+3). Damit war der Erfolg der Gardelegener entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV 09 Staßfurt – SSV 80 Gardelegen

SV 09 Staßfurt: Probst – Schmidt-Daul, Hoffmann, Hertel, Lampe (46. Weirauch), Schulz, Härtge (81. Zöger), Van Linthout, Lieder, Dittwe (81. Pumptow), Stachowski

SSV 80 Gardelegen: Schöne – Kohlhas, Scheinert (60. Schilling), Haak, Beck (73. Berezovskyi), Helmuth (90. Ben Ali), Scheinert (90. Osmers), Stehr, Schreiber, Beck, Fehse (82. Kempe)

Tore: 1:0 Amon Van Linthout (2.), 1:1 Steven Beck (21.), 1:2 Mika Helmuth (30.), 2:2 Laurenz Hoffmann (32.), 2:3 David Scheinert (39.), 2:4 Daniel Stehr (43.), 2:5 David Scheinert (45.), 2:6 Fabian Beck (64.), 3:6 Laurenz Hoffmann (73.), 4:6 Laurenz Hoffmann (82.), 4:7 Mika Helmuth (86.), 5:7 Amon Van Linthout (89.), 5:8 Daniel Stehr (90.+3); Zuschauer: 75