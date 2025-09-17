Am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der SV Blau-Weiß Dölau vor 127 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den VfB Merseburg freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Mittwoch den 127 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Merseburg durch.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Maximilian Faris Kamm Al Azzawe für Dölau traf und acht Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

60. Minute: SV Blau-Weiß Dölau baut Führung auf 2:0 aus

Das letzte Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Halbzeitpause, als Justin Kreideweiß den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (60.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden. Die Hallenser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Haensch (88. Dragon), Groß, Köhler, Kamm Al Azzawe (61. Pultke), A. Hensen, Redmann (82. Hermann), Kreideweiß, H. Hensen, Lippoldt, Prinzler

VfB Merseburg: Przigode – Taubert, Arndt (86. Erovic), Nicodemus, Wagner, Wagner, Knerler, Dähne (61. Bierschenk), Berndt (64. Frühauf), Hillemann, Voigt

Tore: 1:0 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (53.), 2:0 Justin Kreideweiß (60.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benjamin Petri, Marcel Meier; Zuschauer: 127