Fußball-Verbandsliga: Der Heimbonus half dem SV Blau-Weiß Zorbau am Samstag nicht, als er sich vor 480 Zuschauern mit 0:2 (0:0) gegen den SSC Weißenfels geschlagen geben musste.

SV Blau-Weiß Zorbau verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen SSC Weißenfels

Zorbau/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Rüdiger Hoppe. Der Trainer von Zorbau musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Maximilian Oha, als Felix Schneider für Weißenfels traf und in Spielminute 67 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Minute 80: SV Blau-Weiß Zorbau liegt 0:2 zurück

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste einmal Gelb hinnehmen.

35 Minuten nach der Pause konnte Andrii Zozulia (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 2:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 81 handelte sich der SSC Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein. Die Zorbauer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSC Weißenfels

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Bondarenko, Campbell, L. E. Hein (83. Bisultanov), Seidel (70. Beer), De Pinho Gomes (67. Sothen), Engl (86. Jose Malu), Omerovic (70. Maier), Erdmann, B. Strauchmann, Neuhaus

SSC Weißenfels: Magul – Zozulia (84. Beyer), Necke, Zerbe, Raßmann (73. Hafkesbrink), Dierichen, Koch (80. Luib), Schumann, Puphal, Purrucker (16. Schneider), Kopp (63. Koch)

Tore: 0:1 Felix Schneider (67.), 0:2 Andrii Zozulia (80.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Andreas Pak, Maximilian Soppa; Zuschauer: 480