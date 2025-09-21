Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich die SV Fortuna Magdeburg vor 102 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SC Bernburg freuen.

Magdeburg/MTU. In einer überraschenden Wende hat die SV Fortuna Magdeburg nach einem klaren Rückstand den SC Bernburg mit einem 3:1 (2:1) bezwungen.

In Minute 17 schoss Dustin Strobach das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Drilon Halilaj den Ball ins Netz (26.).

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das finale Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Pause, als Albert Halilaj den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (58.). Damit war der Triumph der Magdeburger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Domitz, Gerstner (81. Sturm), Weidemeier, Pide, D. Halilaj (65. Valle Pousa), Kauka (81. Ehrenberg), Megel, Lange, A. Halilaj (65. Steinbach), Kovkrak

SC Bernburg: Schneider – Binkau (46. Lange), Strobach, Hilmer (78. Heute), Schauer, Fahland, Heitzmann, Schmidt (50. Staat), Lange, Krüger, Raeck

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102