Dem VfB 1906 Sangerhausen gelang es am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SG Rot-Weiß Thalheim mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 60 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Kevin-Eugenio Schäffner (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

In der 56. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Rot-Weiß Thalheim kassierte einmal Gelb. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Kuhnert.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Schäffner den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (89.). Damit war der Triumph der Sangerhäuser entschieden. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hildebrandt, Schäffner, Worch (90. Reiber), Scholz (88. Halle), Olbricht, Schulz (68. Lange), Kern, Husung, Sonnenberg, Schneider

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Sonco, Sambu Cabral (60. Ndour), Lytvyn, Schmökel, Gräbe-Schmelzer (60. Zawada), Seniura, Moroz, Jalo, May (60. Yaghobi), Kolomiiets (82. Embalo)

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (27.), 2:0 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Zuschauer: 60