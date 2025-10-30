Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 107 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau freuen.

Niklas Kern (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Gabriel Edgar Schneider (36.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Das letzte Tor der Partie fiel zwölf Minuten nach der Pause, als Bruno Weick den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (57.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser gesichert. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Dölau

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Olbricht, Kern, Schäffner, Schulz (26. Stöhr), Hildebrandt, Worch, Weick, Scholz (73. Husung), Schneider, Sonnenberg (75. Reiber)

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Gros, Redmann (68. Hermann), Groß, Kreideweiß, Giese, Prinzler, Burghardt, Lippoldt, Hensen (63. Haensch), Kamm Al Azzawe (63. Scheffler)

Tore: 1:0 Niklas Kern (34.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (36.), 3:0 Bruno Weick (57.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Marcel Meier; Zuschauer: 107