Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SC Bernburg.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 76 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Patrick Olbricht traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg steckte einmal Gelb ein (34.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Gabriel Edgar Schneider den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

49. Minute: VfB 1906 Sangerhausen baut Führung auf 2:0 aus

In der 66. Minute musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SC Bernburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Leon Christian Schmidt (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bernburg erzielen (87.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Bernburg noch eine Rote Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SC Bernburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Kern, Hildebrandt, Lange (73. J. Stöhr), Wagenhaus (69. Sonnenberg), Schäffner, F. Stöhr, Weick (90. Hennig), Olbricht, Schneider (90. Reiber), Scholz (79. Schulz)

SC Bernburg: Friedrich – Krishteyn, Staat, Lange (59. Raeck), Schmidt, Krüger, Schauer, Lange (88. Gohl), Fahland (88. Heute), Giemsa, Becker (59. Hilmer)

Tore: 1:0 Patrick Olbricht (12.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (49.), 2:1 Leon Christian Schmidt (87.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Eric Bregulla, Kilian Kunert; Zuschauer: 76