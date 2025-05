Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 102 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Haldensleber mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (17., 36.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Stefan Kuhnert vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Lenny Wagenhaus das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.). Die Sangerhäuser legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Kevin-Eugenio Schäffner der Torschütze (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 31

Minute 54: VfB 1906 Sangerhausen führt mit zwei Toren

In Minute 63 fiel das letzte Tor der Partie. 18 Minuten nach der Pause gelang es Gustav Gängel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 auszubauen (63.). In Spielminute 84 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – Haldensleber SC

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Schäffner, Kern, Schulz, Weick (79. Stix), Sonnenberg, Olbricht, Husung, Hildebrandt (88. Scholz), Gängel (65. Hennig), Wagenhaus (73. Hetke)

Haldensleber SC: Switala – Hevekerl (56. Hüttl), Wille (84. Ebel), Ebel (84. Hebekerl), Grabenberg, Mäde (65. Prokop), Stadler, Schunaew, Von Ameln, Krüger (65. Winkelmann), Thieke

Tore: 1:0 Lenny Wagenhaus (45.), 2:0 Kevin-Eugenio Schäffner (54.), 3:0 Gustav Gängel (63.); Zuschauer: 102