Der VfB 1906 Sangerhausen errang am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 107 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau.

Sangerhausen/MTU. Die 107 Besucher des Friesenstadions haben am Donnerstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Dölau mit 3:0 (2:0) souverän.

Es waren schon 34 Minuten des Spiels vergangen, als Niklas Kern für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Sangerhäuser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Gabriel Edgar Schneider der Torschütze (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

VfB 1906 Sangerhausen in Minute 36 2:0 in Führung

Zwölf Minuten nach der Halbzeitpause konnte Bruno Weick (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (57.). Mit 3:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Dölau

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick, Olbricht, Hildebrandt, Schneider, Sonnenberg (75. Reiber), Kern, Worch, Schäffner, Scholz (73. Husung), Schulz (26. Stöhr)

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Giese, Groß, Lippoldt, Kamm Al Azzawe (63. Scheffler), Kreideweiß, Gros, Hensen (63. Haensch), Prinzler, Burghardt, Redmann (68. Hermann)

Tore: 1:0 Niklas Kern (34.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (36.), 3:0 Bruno Weick (57.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Marcel Meier; Zuschauer: 107