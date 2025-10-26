Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem VfB Merseburg ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den SC Bernburg.

Merseburg/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz Ulmenweg haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger schlugen das Team aus Bernburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Oliver Hillemann (VfB Merseburg) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Tim Knerler (5.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

VfB Merseburg führt mit 2:0 – Minute 5

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Maximilian Roß wurde für Maso Erovic eingesetzt und Lauris Voigt für Josua Felipe Frühauf. Auf der Gastseite verließen Til Heitzmann für Pepe Streithoff und Felix Hilmer für Dustin Strobach den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Dustin Strobach den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Bernburg erlangte (64.). Die Gegner vom SC Bernburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (69.). Der VfB Merseburg sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SC Bernburg

VfB Merseburg: Przigode – Knerler (90. Kothe), Korngiebel, D. Wagner, Frühauf (63. Voigt), Nicodemus (75. Dähne), J. L. Wagner, Bierschenk, Erovic (61. Roß), Hillemann, Berndt (81. Arndt)

SC Bernburg: Friedrich – Raeck, Staat (57. Schmidt), Schauer, Lange, Fahland, Becker, Heitzmann (7. Streithoff), Krüger, Lange, Hilmer (51. Strobach)

Tore: 1:0 Oliver Hillemann (4.), 2:0 Tim Knerler (5.), 2:1 Dustin Strobach (64.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 78