Der VfB Merseburg sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SC Bernburg.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 78 Besuchern auf dem Sportplatz Ulmenweg geboten. Die Merseburger waren den Gästen aus Bernburg mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Oliver Hillemann (VfB Merseburg) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tim Knerler den Ball ins Netz (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

5. Minute: VfB Merseburg liegt mit 2:0 vorne

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Maximilian Roß wurde für Maso Erovic eingesetzt und Lauris Voigt für Josua Felipe Frühauf. Auf der Gastseite räumten Til Heitzmann für Pepe Streithoff und Felix Hilmer für Dustin Strobach den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Dustin Strobach, den Ball ins Netz zu befördern und den Bernburgern noch ein Tor zu bescheren (64.). Die Gegner vom SC Bernburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (69.). Der VfB Merseburg hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SC Bernburg

VfB Merseburg: Przigode – Berndt (81. Arndt), J. L. Wagner, Frühauf (63. Voigt), Bierschenk, Erovic (61. Roß), Hillemann, Korngiebel, D. Wagner, Knerler (90. Kothe), Nicodemus (75. Dähne)

SC Bernburg: Friedrich – Staat (57. Schmidt), Raeck, Becker, Krüger, Fahland, Lange, Schauer, Hilmer (51. Strobach), Lange, Heitzmann (7. Streithoff)

Tore: 1:0 Oliver Hillemann (4.), 2:0 Tim Knerler (5.), 2:1 Dustin Strobach (64.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 78