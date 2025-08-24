Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Sonntag war der VfB Merseburg gegenüber dem SV Dessau 05 machtlos und wurde mit 2:4 (1:0) vom Platz gefegt.

Merseburg/MTU. Am Sonntag haben sich der VfB Merseburg und der SV Dessau 05 ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:0).

Eric Steven Nicodemus (VfB Merseburg) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Dessauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Elia Miro Friebe den Ball ins Netz.

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Friebe/Dessau (60.), gefolgt von Maso Erovic (VfB Merseburg) in Minute 71 und Elia Miro Friebe (SV Dessau 05) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den SV Dessau 05.

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Yves-Dion Pratsch den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 ausbaute (83.). Damit war der Sieg der Dessauer entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Merseburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Dessau 05 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Merseburger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV Dessau 05

VfB Merseburg: Przigode – D. Wagner, J. L. Wagner, Arndt, Voigt (46. Frühauf), Nicodemus, Knerler, Dähne (58. Bierschenk), Berndt (58. Friedrich), Erovic, Roß

SV Dessau 05: Becker – Baumgart, Barabasch, Zoblofsky, Sparfeld, Girke (75. Werthmann), Mieth (90. Schmitkamp), Friebe (85. Erdmann), Biriuk (81. Schultz), Pälchen (80. Lübke), Pratsch

Tore: 1:0 Eric Steven Nicodemus (35.), 1:1 Elia Miro Friebe (51.), 1:2 Elia Miro Friebe (60.), 2:2 Maso Erovic (71.), 2:3 Elia Miro Friebe (75.), 2:4 Yves-Dion Pratsch (83.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Julius Weiser, Stefan Cordes; Zuschauer: 187