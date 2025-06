Merseburg/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Merseburger Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem VfB 1906 Sangerhausen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:1).

Pascal Mittler traf für den VfB Merseburg in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Merseburger konterten in der 36. Minute. Diesmal war Gustav Gängel der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 34

1:1 für VfB Merseburg und VfB 1906 Sangerhausen – Minute 36

Das letzte Tor der Partie fiel zwölf Minuten nach der Halbzeitpause, als Niklas Kern den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Sangerhausen sicherte (57.). Der VfB Merseburg rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – VfB 1906 Sangerhausen

VfB Merseburg: Yamamoto – Ludwig (54. Bierschenk), Voigt (78. Bielig), Roß (77. Erovic), Agwu, Arndt (78. Bellair), Dräger, Frühauf, Friedrich (61. Dähne), Mittler, Taubert

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Hennig (46. Schäffner), Olbricht, Hildebrandt, Wagenhaus, Worch, Sonnenberg, Husung, Kern (82. Scholz), Gängel (61. Schulz), Stix (67. Stöhr)

Tore: 1:0 Pascal Mittler (18.), 1:1 Gustav Gängel (36.), 1:2 Niklas Kern (57.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Oskar Schubert; Zuschauer: 70