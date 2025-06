Halle/Westfalen - Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner hat beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle das Achtelfinale erreicht. Der 23 Jahre alte Italiener gewann sein Auftaktmatch gegen den deutschen Davis-Cup-Profi Yannick Hanfmann mit 7:5, 6:3. Es war Sinners erstes Match seit dem verlorenen French-Open-Finale gegen Carlos Alcaraz. In Paris hatte sich Sinner dem Spanier in fünf dramatischen Sätzen über fünfeinhalb Stunden geschlagen geben müssen.

Gegen Hanfmann, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, tat sich Sinner im ersten Satz zunächst schwer. Zum 7:5 gelang ihm dann aber das erste Break der Partie und damit der Satzgewinn. Hanfmann hielt zwar weiter gut dagegen, musste im zweiten Durchgang zum 2:4 aber erneut seinen Aufschlag abgeben. Nach 1:30 Stunden nutzte Sinner dann seinen ersten Matchball.

Zverev trifft auf Amerikaner

Alexander Zverev greift in Halle am Mittwoch ins Geschehen ein. Der Weltranglisten-Dritte bekommt es mit dem Amerikaner Marcos Giron zu tun. Zuletzt hatte Zverev in Stuttgart das Finale erreicht und dort erst gegen den Amerikaner Taylor Fritz verloren. Das große Ziel von Zverev ist Wimbledon. Der Rasen-Klassiker beginnt am 30. Juni.