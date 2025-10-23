Paris trifft gegen Leverkusen siebenmal, Barcelona schießt sechs Tore, Liverpool mit Florian Wirtz fünf und die Münchner jubeln viermal. Es ist ein Torrekord in der Königsklasse.

Berlin - 71 Tore in 18 Spielen: Am dritten Spieltag der Königsklasse ist angeführt von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ein Torrekord aufgestellt worden. Zuvor waren laut UEFA der erste Spieltag der laufenden Saison und der fünfte Spieltag der Vorsaison mit 67 Treffern in 18 Spielen die torreichsten gewesen.

Bei sechs Partien des dritten Spieltags fielen fünf oder mehr Tore. Die meisten erzielte Titelverteidiger Paris beim 7:2 gegen Bayer Leverkusen. Der FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick besiegte Olympiakos Piräus 6:1, sechs Tore erzielte auch die PSV Eindhoven gegen SSC Neapel (6:2). Der FC Liverpool mit Nationalspieler Florian Wirtz jubelte gegen Eintracht Frankfurt fünfmal (5:1) wie auch der FC Chelsea (5:1) gegen Ajax Amsterdam. Immerhin vier Tore schossen Harry Kane und der FC Bayern München gegen den FC Brügge. Drei Partien endeten aber auch torlos.

Alle Statistiken beziehen sich laut des Europäischen Fußballverbandes auf die Spiele der Gruppenphase (sechs Spieltage) zwischen 1992/93 und 2023/24 (ohne die zweite Gruppenphase von 1999/2000 bis 2002/03) und die Spiele der Ligaphase (acht Spieltage) ab 2024/25.

Werden weitere Torrekorde geknackt?

In der vergangenen Spielzeit fielen in 189 Partien 618 Tore - das ist ebenso Rekord wie für die meisten Tore pro Spiel, mit durchschnittlich 3,27 Treffer pro Partie.