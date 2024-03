Aufgrund einer Verletzung kann Lionel Messi in seinem Wohnort nicht am Freundschaftsspiel gegen El Salvador teilnehmen. Geschadet hat es dem Ehrgeiz der Argentinier nicht - sie gewinnen die Partie.

Fußball: Freundschaftsspiel zwischen Argentinien und El Salvador. Argentiniens Cristian Romero reagiert nach einem Tor. Am Ende gewinnen sie in Philadelphia mit 3:0.

Philadelphia - Fußballweltmeister Argentinien hat sich bei einem Freundschaftsspiel in den Vereinigten Staaten deutlich gegen El Salvador durchgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni schlug die Mittelamerikaner in Philadelphia mit 3:0.

Cristian Romero von Tottenham Hotspur erzielte in der 16. Minute nach einem Eckball von Ángel Di María per Kopf den Führungstreffer für die Albiceleste. Enzo Fernández vom FC Chelsea traf in der 42. Minute aus kurzer Distanz zum 2:0. Nach einer schönen Kombination verwandelte Giovani Lo Celso in der 52. Minute schließlich zum 3:0-Endstand.

Argentiniens Superstar Lionel Messi kam bei der Partie in seinem derzeitigen Wohnsitz USA allerdings nicht zum Einsatz. Er wurde zuletzt beim Spiel seines Vereins Inter Miami gegen Nashville SC leicht am rechten Bein verletzt. Auch der Leverkusener Exequiel Palacios und der Stürmer Paulo Dybala von der AS Rom konnten verletzungsbedingt nicht auflaufen.