Kai Havertz muss diesmal wohl nicht lange pausieren. Eine Rückkehr am Wochenende käme für den FC Arsenal zu einem wichtigen Zeitpunkt.

Am Wochenende könnte es so weit sein: Kai Havertz steht vor der erneuten Rückkehr beim FC Arsenal. (Archivbild)

London - Kai Havertz steht womöglich an diesem Wochenende schon wieder vor seinem Comeback beim FC Arsenal. Er freue sich, den deutschen Fußball-Nationalspieler im Kader zu haben, berichtete Trainer Mikel Arteta bei einer Pressekonferenz - erst recht, weil die Gunners dann zum Nord-Londoner Derby bei Tottenham Hotspur antreten müssen.

Berichten zufolge war zunächst davon ausgegangen worden, dass Havertz dem Tabellenführer der englischen Premier League in dem brisanten Stadtduell bei den allerdings massiv schwächelnden Spurs (16. Platz) noch fehlen würde. Er war erst am 11. Januar bei Arsenals 4:1 in der dritten Runde des FA Cups beim FC Portsmouth nach einer längeren Zwangspause wegen einer Knieverletzung zurückgekehrt. Vor knapp einer Woche hieß es dann in Medien, Havertz falle vorerst wegen einer Muskelverletzung aus.

Mittwoch-Spiel kommt noch zu früh

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sich aber jüngst bereits zuversichtlich gezeigt, dass Havertz für die Länderspiele im kommenden Monat zur Verfügung stehen würde. „Er hat jetzt noch mal eine Nachuntersuchung nächste Woche und dann wissen wir, glaube ich, noch mal im Detail, was es ist. Aber generell glaube ich nicht, dass er so lange ausfällt, dass es für März knapp wird“, hatte Nagelsmann nach der Auslosung zur Nations League in Brüssel mit Blick auf den ehemaligen Bayer-Angreifer betont.

Für die Partie des FC Arsenal an diesem Mittwoch bei den Wolverhampton Wanderers kommt eine Rückkehr von Havertz in den Kader des Spitzenreiters einem Vereins-Bericht auf der Arsenal-Homepage zufolge noch nicht infrage.