Nach zwei zweiten Plätzen hinter Francesco Friedrich steht Johannes Lochner vor seinem ersten Olympiasieg. Vor dem Finallauf im Zweierbob hat er einen komfortablen Vorsprung auf seinen Dauerrivalen.

Cortina d'Ampezzo - Johannes Lochner steht zum Abschluss seiner 15 Jahre währenden Bob-Karriere vor seinem ersten Olympia-Gold. Vor dem abschließenden Zweierbob-Lauf hat der Weltcup-Gesamtsieger aus Berchtesgaden 0,92 Sekunden Vorsprung vor dem zweitplatzierten Francesco Friedrich, der mit Alexander Schüller fährt. Der in Lauf eins zwischenzeitlich auf Platz zwei gefahrene Adam Ammour bleibt mit Alexander Schaller auf Rang drei. Vor dem viertplatzierten US-Piloten Frankie del Duca hat er gut fünf Zehntelsekunden Vorsprung.

Mit seinem Anschieber Georg Fleischhauer war Lochner gleich im ersten Lauf Start- und Bahnrekord gefahren und hatte dem viermaligen Olympiasieger Friedrich schon 0,48 Sekunden abgenommen - eine Welt im Bobsport. Im zweiten Lauf touchierte Friedrich erneut mehrere Banden und konnte somit seine Aufholjagd auf Lochner nicht starten. Im dritten Lauf reichte Lochner eine solide Fahrt, um den Vorsprung auszubauen.