München - In Lederhosen und Dirndl haben sich die Fußballer und Fußballerinnen des FC Bayern nach der doppelten Meisterschaft vor tausenden rot-weiß gekleideten Fans auf dem Münchner Rathaus-Balkon präsentiert.

Mit dabei beim finalen Feierakt einen Tag nach dem Titelgewinn der Männer im Bundesliga-Fernduell mit Borussia Dortmund durch ein 2:1 gegen den 1. FC Köln war auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der wie Vorstandschef Oliver Kahn zum Saisonende beim deutschen Rekordmeister gehen muss.

„Gratulation! Bis nächstes Jahr“, rief Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter den erfolgreichen Bayern-Teams beim kurzen, offiziellen Empfang im Rathaus zu. „Wir freuen uns unglaublich, dass das so gut in unsere Richtung gelaufen ist und jetzt die Emotionen in Rot und Weiß spüren dürfen“, sagte Thomas Müller in der ARD nach dem Herzschlagfinale am letzten Spieltag und wenig Schlaf in der Nacht zum Sonntag.

Rund 10.000 Bayern-Fans

Tausende Fußballfans hatten zuvor darauf gewartet, dass der FC Bayern München sich auf dem Rathaus-Balkon am Marienplatz zeigt. Rund 10.000 Menschen waren es nach Polizeiangaben kurz vor dem offiziellen Start der Feier. Zwischenfälle gab es zunächst keine. Üblicherweise zählen die Behörden bei einer Meisterfeier des FC Bayern zwischen 15.000 und 20.000 Fans, wie ein Polizeisprecher sagte.

Zum 33. Mal wurden die Bayern-Männer Meister, zum fünften Mal die Frauen, die am Sonntag mit einem 11:1 gegen Turbine Potsdam Platz eins ins Ziel brachten.