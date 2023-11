Frankfurt/Main - Das EM-Quartier in Herzogenaurach hat Rudi Völler schon bestätigt. Den Ort des Trainingslagers vor dem Heim-Turnier der Fußball-Nationalmannschaft wollte der DFB-Sportdirektor aber zuletzt noch nicht öffentlich nennen. Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung wird Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Team möglicherweise auch im sogenannten „Home Ground“ von Ausrüster Adidas vorbereiten. Als Grund werden ökonomische Zwänge beim DFB genannt.

Zuletzt war aus DFB-Kreisen von drei verbliebenen Optionen für die Übungszeit Ende Mai, Anfang Juni zu hören. Bei dem kolportierten Hotel im Osten Deutschlands handelt es sich laut „Bild“ um ein Golf-Hotel in Weimar. Weitere Variante ist Donaueschingen - momentan in einer Außenseiterrolle.

Eine Entscheidung dürfte spätestens rund um die Auslosung der EM-Gruppen am 2. Dezember in Hamburg publik werden. Danach wird auch der weitere Fahrplan für die Turniervorbereitung mit je zwei Testspielgegnern im März und im unmittelbaren Turniervorlauf festgezurrt.

Eröffnungsspiel in München

In ihr EM-Quartier in Franken muss die DFB-Auswahl laut UEFA-Regularien spätestens fünf Tage vor dem ersten Turnierspiel einziehen - also am 9. Juni. Das Eröffnungsspiel mit Deutschland als Gastgeber findet am 14. Juni in München statt. Anschließend geht es für Nagelsmann und sein Team in Stuttgart am 19. Juni und Frankfurt am 23. Juni weiter.

Völler hatte im Interview des Bayerischen Rundfunks die Nähe des Quartiers zu den EM-Spielorten als Vorteil hervorgehoben. Trotz bislang zwei enttäuschender Sommer in Herzogenaurach bei der EM 2021 und den Nations-League-Spielen 2022 hält der 63-Jährige das Camp für ideal. „Wir waren damals schon begeistert, daran wird es nicht scheitern“, versicherte Völler.