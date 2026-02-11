Kai Havertz muss nach seinem Comeback vor einem Monat erneut verletzungsbedingt pausieren. Und Arsenal wohl auch in einem sehr brisanten Derby auf den Offensivstar verzichten.

London - Gerade mal einen Monat nach seinem Comeback für den FC Arsenal fällt Kai Havertz erneut aus. Der 26 Jahre alte Fußball-Nationalspieler muss wegen einer muskulären Verletzung wohl länger pausieren, wie „The Athletic“ berichtet. Havertz werde dem Tabellenführer der englischen Premier League demnach auch im brisanten Nord-London-Derby am 22. Februar gegen Tottenham fehlen - und womöglich darüber hinaus.

Der Offensivspieler hatte am 11. Januar bei Arsenals 4:1-Sieg in der dritten Runde des FA Cups beim FC Portsmouth nach zuvor langer Zwangspause sein Comeback gegeben. Seither ging es stetig voran für den früheren Leverkusener. In vier der vergangenen fünf Partien stand Havertz in der Startelf von Coach Mikel Arteta.

Ende August des vergangenen Jahres war Havertz am rechten Knie operiert worden und hatte deshalb den Großteil der bisherigen Saison verpasst. Ob er nun rechtzeitig für die Länderspiele mit dem DFB-Team Ende März fit wird, ist noch offen.