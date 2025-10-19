Kein Punktgewinn für SV 1890 Westerhausen: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 2:3 (0:1) einen Misserfolg gegen den Haldensleber SC hinnehmen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Westerhausener Gastgeber bereit: 19 Minuten nach Spielbeginn lenkte Hannes Lehmann den Ball ins eigene Tor und brachte den Haldenslebern unerwartet die Führung. Die Haldensleber legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Lenny Joshua Boege der Torschütze (66.).

66. Minute: SV 1890 Westerhausen liegt 0:2 zurück

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Joao Victor Gomes Paranagua/Westerhausen (72.), gefolgt von Marius Wille (Haldensleber SC) in Minute 79. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Justin Masur, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Westerhausener sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – Haldensleber SC

SV 1890 Westerhausen: Rühr – M. Lehmann, Dantas Caldas, Demirovic (46. Gönülcan), Ribeiro De Oliveira, Masaka, Masur, Gomes Paranagua, H. Lehmann (82. Assis Da Silva Parreira), Brahmann (46. Kale), Miranda Conceicao

Haldensleber SC: Switala – Hartmann, Grabenberg (71. Wille), Schunaew, Mäde, Hebekerl (40. Sengewald), Thieke (82. Hevekerl), Bögelsack (46. Al Samour), Hüttl, Boege, Krüger (53. Ebel)

Tore: 0:1 Hannes Lehmann (19.), 0:2 Lenny Joshua Boege (66.), 1:2 Joao Victor Gomes Paranagua (72.), 1:3 Marius Wille (79.), 2:3 Justin Masur (88.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Alrik Luther, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 145