Mailand - Inter Mailand hat nach dem Abgang des bisherigen Trainers Simone Inzaghi Richtung Saudi-Arabien offensichtlich schnell einen Nachfolger gefunden. Der Champions-League-Finalist wird nach Berichten verschiedener italienischer Zeitungen künftig von dem Rumänen Cristian Chivu trainiert. Der 44-Jährige war früher schon als Spieler und als Jugendtrainer für den aktuellen italienischen Vizemeister aktiv. Seit dem Frühjahr trainierte er den Serie-A-Konkurrenten Parma Calcio, den er vor dem Abstieg rettete.

Nach Informationen der Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ soll Chivu einen Zweijahresvertrag erhalten. Die Unterzeichnung solle an diesem Freitag erfolgen, berichteten auch andere Blätter. Offiziell gab es zunächst keine Bestätigung. Inter hatte sich zuletzt intensiv um den Trainer des Konkurrenten Como 1907, Cesc Fàbregas, bemüht. An dem Spanier hatten auch Bundesliga-Vereine wie Bayer Leverkusen und RB Leipzig Interesse. Der 38-Jährige will jedoch am Comer See bleiben.

Als Spieler und Jugendtrainer schon bei Inter aktiv

Chivu hatte zwischen 2007 und 2014 bei Inter in der Abwehr gespielt. 2010 gewann er mit der Mannschaft die Champions League. Seit 2018 arbeitete er dort in der Jugend als Trainer. Weitere Vereine in seiner Zeit als Spieler waren unter anderem Ajax Amsterdam und AS Rom. Zudem spielte er 75 Mal für die rumänische Nationalmannschaft. Der „Gazzetta dello Sport“ zufolge waren sich beide Seiten innerhalb weniger Stunden einig. Die Zeitung berichtete von „Blitzverhandlungen“, begründet durch „Chivus große Liebe zu dem Verein, bei dem er seine Karriere als Spieler beendete und als Trainer begann“.

Inzaghi hatte nach dem 0:5-Debakel im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain einen Vertrag in Saudi-Arabien unterschrieben. Der 49-Jährige soll nach Medienberichten beim saudischen Club Al-Hilal bis zu 25 Millionen Euro Jahresgehalt bekommen. Al-Hilal nimmt wie Inter in den USA an der anstehenden Club-WM teil.