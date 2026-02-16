Drama kurz vor Schluss: Favorit Jonathan Milan stürzt einen Kilometer vor dem Ziel bei der ersten Etappe der Rundfahrt. Dafür gewinnt ein mexikanischer Senkrechtstarter.

Mahdar Mzeer'ah - Zum Auftakt der achten Ausgabe der UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat der italienische Sprint-Star Jonathan Milan einen bitteren Beginn erlebt. Bei der verkürzten ersten Etappe zwischen Madinat Zayed Majlis und dem Liwa-Palast stürzte der zweimalige Tour-de-France-Etappensieger des deutschen Lidl-Teams etwa einen Kilometer vor dem Ziel und verpasste als einer der Favoriten den Tagessieg. Der 25-Jährige stieg danach zumindest wieder aufs Rad.

Nach 118 Kilometern siegte überraschend der talentierte 22 Jahre alte Mexikaner Isaac del Toro vor dem Niederländer Cees Bol und dem Italiener Antonio Tiberi. Kein Deutscher schaffte es in den Kreis der besten zehn Profis. Wegen starker Winde war die Strecke von 144 auf 118 Kilometer verkürzt worden.

Vorjahressieger nicht dabei

Senkrechtstarter Florian Lipowitz vom Red-Bull-Team ist nicht bei der UAE-Tour mit dabei. Dafür sein neuer belgischer Team-Kollege Remco Evenepoel, der die Rundfahrt 2023 gewonnen hatte.

Im vergangenen Jahr hatte der slowenische Rad-Superstar Tadej Pogacar die siebte Ausgabe der Rundfahrt gewonnen und damit seinen ersten Saison-Erfolg gefeiert. In diesem Jahr startet der Slowene nicht in den Emiraten, sondern beginnt seine Saison im März beim italienischen Eintagesrennen Strade Bianche.