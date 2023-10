Köln - Sport-Geschäftsführer Christian Keller hat in der sportlichen Krise des 1. FC Köln Trainer Steffen Baumgart den Rücken gestärkt.

„Steffen macht hier seit über zwei Jahren - gemeinsam mit seinem Trainerteam - einen sehr guten Job. Ich kann jeden Tag sehen, wie gearbeitet wird - wie akribisch, fleißig, reflektiert, aber auch selbstkritisch es zugeht“, sagte der Fußball-Manager im Interview des TV-Senders Sky: „Sie stellen sich immer vor die Mannschaft, weshalb Steffen mit seinem Team hier goldrichtig ist.“

Nach sieben Bundesligaspielen ist Köln noch immer sieglos und belegt den letzten Tabellenplatz. An einen möglichen Abstieg will Keller aber noch keine Gedanken verschwenden. „Ich unterhalte mich gerne über das Hier und Jetzt und nicht über Abstiegsszenarien“, sagte der 46-Jährige: „Im Hier und Jetzt haben wir einen schlechten Start gehabt und wissen, dass uns eine sehr herausfordernde Saison bevorsteht.“ Man sei aber fest davon überzeugt, „dass wir am Ende auf einem Platz stehen werden, der mit dem Abstieg nichts zu tun hat“.