Cristiano Ronaldo (links) und der bei einem Autounfall gestorbene Diogo Jota waren jahrelang Auswahlkollegen in Portugal.

München - Cristiano Ronaldo hat sich nach dem Unfalltod seines portugiesischen Fußball-Kollegen Diogo Jota fassungslos gezeigt. „Das macht keinen Sinn“, schrieb Ronaldo bei Instagram. „Wir waren gerade erst zusammen bei der Nationalmannschaft, du hattest gerade erst geheiratet.“

Jota war im Alter von 28 Jahren in Spanien bei einem Autounfall gestorben - auch sein Bruder André kam bei dem Unglück ums Leben. Der 40 Jahre alte Ronaldo wünschte Jotas Witwe und den drei Kindern „alle Kraft der Welt“, wie er in dem sozialen Netzwerk weiter schrieb. „Ich weiß, dass du immer bei ihnen sein wirst. Ruht in Frieden, Diogo und André. Wir werden euch alle vermissen.“

Fast sechs gemeinsame Jahre in der Nationalmannschaft

Seit 2019 waren der mehrmalige Weltfußballer und Jota zusammen in der portugiesischen Nationalmannschaft aktiv. Zuletzt jubelten beide über den Gewinn der Nations League durch einen Finalsieg über Spanien in München.