Der neue Chelsea-Coach Liam Rosenior fiebert beim Derby gegen Fulham noch auf der Tribüne mit - und erlebt einen bitteren Abend. Newcastle siegt spektakulär - ohne Woltemade in der Schlussphase.

London - Der FC Chelsea hat vor den Augen seines neuen Trainers Liam Rosenior eine bittere Derby-Niederlage kassiert. Der Club-Weltmeister verlor bei seinem Londoner Stadtrivalen FC Fulham nach einem frühen Platzverweis gegen den Spanier Marc Cucurella mit 1:2 (0:0). Manchester City musste sich derweil mit einem 1:1 (1:0) gegen Brighton & Hove Albion mit dem deutschen Coach Fabian Hürzeler begnügen.

Rosenior ist der Nachfolger des entlassenen Enzo Maresca und kommt vom französischen Fußball-Club Racing Straßburg. Die Partie der Blues bei Fulham verfolgte er allerdings noch von der Tribüne aus, an der Seitenlinie stand Interimstrainer Calum McFarlane.

Das Spiel war erst gute 20 Minuten alt, als Verteidiger Cucurella wegen einer Notbremse die Rote Karte sah. Der 27-Jährige steht gerade bei deutschen Fans seit seinem ungeahndeten Handspiel im EM-Viertelfinale gegen die DFB-Elf 2024 im Fokus.

Verrückter Last-Minute-Sieg von Newcastle

In Unterzahl kam Chelsea nach dem Rückstand durch Raul Jimenez (55. Minute) zunächst zwar noch zum Ausgleich durch Liam Delap (72.). Neun Minuten vor dem Ende traf Harry Wilson aber zum Derby-Sieg für Fulham. In der Tabelle der englischen Premier League sind beide Teams nun punktgleich mit 31 Zählern.

Einen mehr hat Newcastle United. Ohne den zuvor ausgewechselten deutschen Torjäger Nick Woltemade feierte das Team von Trainer Eddie Howe einen verrückten Last-Minute-Sieg. Bis zur 90. Minute lagen die Gastgeber gegen Leeds United mit 2:3 zurück. Am Ende stand es 4:3. Per Strafstoß in der ersten Minute der Nachspielzeit glich Bruno Guimaraes aus. In der zwölften Minute der Nachspielzeit gelang Harvey Barnes der Siegtreffer für Newcastle. Woltemade war - ohne Torerfolg - in der 75. Minute ausgewechselt worden.

ManCity und der frühere Bayern-Trainer Pep Guardiola gingen gegen Brighton & Hove Albion durch einen Handelfmeter des Ex-Dortmunders Erling Haaland (41.) in Führung. Nach einer Stunde kassierte der Tabellenzweite durch Kaoru Mitoma jedoch das 1:1. Spitzenreiter FC Arsenal kann seinen Vorsprung auf City gegen den FC Liverpool am Donnerstag auf acht Punkte ausbauen.