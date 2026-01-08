Magnus Saugstrup hat mit dem SC Magdeburg und Dänemark bereits alle wichtigen Titel im Welthandball gewonnen – mit Ausnahme der Europameisterschaft. Dies soll sich bei der Heim-EM ändern.

Nach dem WM-Triumph 2025 durfte Magnus Saugstrup als dänischer Kapitän den Pokal in Empfang nehmen. Diese Bilder sollen sich bei der EM wiederholen.

Magdeburg - Drei WM-Titel und Olympiagold 2024 hat Magnus Saugstrup bereits in seiner Vita stehen. Nur bei Europameisterschaften reichte es noch nicht für den großen Coup für den Kreisläufer des SC Magdeburg mit der dänischen Nationalmannschaft. Beim Heimturnier ab dem 15. Januar möchte der 29-Jährige nun seine Titelsammlung vervollständigen.

„Das ist ein großes Thema für uns. Wir wollen endlich dieses Turnier gewinnen“, betonte Saugstrup auf der SCM-Website. Auch Dänemarks Nationaltrainer Nikolai Jacobsen formuliert die Anprüche deutlich: „Unser Ziel ist der Gewinn der Europameisterschaft, das ist kein Geheimnis. Aber unser Hauptaugenmerk liegt darauf, guten Handball zu spielen, denn wenn wir das tun, sind wir auch schwer zu schlagen.“

Vor zwei Jahren mussten sich die Dänen im Finale den Franzosen nach Verlängerung (31:33) geschlagen geben. 2022 gab es die Bronzemedaille. 2020 war bei Saugstrups erstem großen Turnier sogar schon nach der Vorrunde Endstation. Der letzte EM-Titel liegt bereits 14 Jahre zurück. „Bei einer EM gibt es so viele gute Mannschaften. Da kannst du dich nicht schonen oder irgendwie die Kräfte verteilen. Jeder Gegner kann gefährlich sein und dich bei dem Modus entscheidende Punkte kosten“, erklärt Saugstrup.

Saugstrup setzt auf den Heimvorteil

Dänemark setzt bei der EM auf den Heimvorteil. Das Team wird alle Spiele auf dem Weg zum möglichen dritten kontinentalen Titel in Herning bestreiten. Schon bei der Heim-WM im Vorjahr, bei der Saugstrup die Mannschaft erstmals als Kapitän anführte, fanden sechs von neun Partien in der Jyske Bank Boxen statt. Erst für die K.o.-Spiele ging es nach Oslo. „Die Dänen mögen einfach Handball. Die Fans machen eine unfassbar gute Stimmung und das ist auch für uns wirklich beeindruckend. Sie machen alles für uns und geben uns das Gefühl, dass wir alles schaffen können“, freut sich Saugstrup auf die Unterstützung von bis zu 15.000 Zuschauern.

In der Vorbereitung muss die Mannschaft allerdings auf die eigenen Fans verzichten. Bei der Golden League in den Niederlanden holt sich das Team gegen Norwegen und Griechenland den Feinschliff für die Vorrunde. Die Gegner in selbiger sind dann Nordmazedonien (16. Januar), Rumänien (18. Januar) und Portugal (20. Januar). „Es ist wichtig, dass wir gut ins Turnier starten. Ein Sieg zum Anfang ist immer wichtig. Wir müssen auf den Punkt bereit sein“, unterstreicht der dänische Kapitän.