Das bringt die Woche: Europapokal, WM-Quali, Bundesliga

Berlin - Der dritte Spieltag der Champions-League-Vorrunde bringt dem deutschen Quartett durchweg Auswärtsaufgaben gegen zumeist klangvolle Namen im europäischen Fußball. Auch in Europa League und Conference League warten attraktiv Gegner.

Während es in der Bundesliga am Wochenende kein echtes Topspiel gibt, steht in Spanien das Spiel der Spiele an, allerdings unter ungewohnten Vorzeichen. Die deutschen Fußballfrauen reisen nach Israel.

Champions League: Für RB Leipzig geht es nach zwei Niederlagen beim nächsten Aufeinandertreffen mit Dauergegner PSG in Paris womöglich schon um die letzte Chance aufs Weiterkommen. Borussia Dortmund ist wie Gastgeber Ajax Amsterdam dagegen mit zwei Siegen gestartet. Bayern München kann in Lissabon mit einem Sieg bei Benfica den bisher ernsthaftesten Gruppenkonkurrenten abhängen - mit oder ohne Lucas Hernández, der am Dienstag in Madrid vor Gericht erscheinen soll. Für den gerade schwächelnden VfL Wolfsburg würden die Chancen auf das Achtelfinale nach zwei Unentschieden durch einen Sieg bei Spitzenreiter Salzburg erheblich steigen.

Europa League/Conference League: Nach der Pleite im Topspiel gegen den FC Bayern in der Liga kann Bayer Leverkusen in der Europa League bei Betis Sevilla mit dem dritten Erfolg in Serie den Gruppensieg anpeilen. Es wäre eine Genugtuung für das junge Team nach der Lehrstunde durch den Meister. Für Frankfurt geht es am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen Olympiakos Piräus um Wiedergutmachung nach dem miesen Auftritt gegen Hertha BSC. Bisher ist die Glasner-Elf international noch ungeschlagen.

WM-Qualifikation Frauen: Die DFB-Auswahl startet am Donnerstag (21.00 Uhr/sportschau.de) in Petach Tikwa in die erste Partie gegen Israel, das Rückspiel ist am 26. Oktober (16.05 Uhr/ARD) in Essen. Im Aufgebot steht erstmals nach einer Kreuzbandrissverletzung Abwehrspielerin Giulia Gwinn vom FC Bayern München. Auch Torhüterin Almuth Schult (VfL Wolfsburg) gehört erstmals seit der Geburt ihrer Zwillinge wieder zum Kader. Die DFB-Auswahl führt die Gruppe nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten und 12:1 Toren an.

Bundesliga: Der 9. Spieltag beginnt am Freitag mit der Partie Mainz gegen Augsburg. Spitzenreiter München empfängt am Tag danach die Hoffenheimer, bei denen der ehemalige FCB-Mitarbeiter Sebastian Hoeneß Trainer ist.

Clásico: Das Duell FC Barcelona gegen Real Madrid am kommenden Sonntag hat nicht mehr die gleiche Brisanz wie zuletzt, denn der Gastgeber schwächelt nach dem Abgang von Lionel Messi. Real ist mit einem Spiel weniger Zweiter hinter Real Sociedad San Sebastian, doch Barcelona liegt nach dem 3:1-Sieg gegen den FC Valencia nur auf Rang sieben.