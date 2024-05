Die deutschen Fußballerinnen feiern ihr Debüt in Hannover. Es ist gleichzeitig ein wichtiger Gradmesser vor dem olympischen Turnier in diesem Sommer.

Hannover - Die deutschen Fußballerinnen beenden die EM-Qualifikation für 2025 mit dem ersten Heimspiel ihrer Geschichte in Hannover.

Die Partie gegen Österreich am 16. Juli wird in der Heinz-von-Heiden-Arena ausgetragen, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte. Bisher hat das Team von Interimstrainer Horst Hrubesch zwei von zwei Partien der Qualifikation gewonnen, darunter auch das Hinspiel gegen Österreich in Linz (3:2). Eine Anstoßzeit für die Begegnung in Hannover steht noch nicht fest.

Es ist das letzte deutsche Spiel vor den Olympischen Spielen und damit ein wichtiger Gradmesser für den Jahreshöhepunkt. Bei den Sommerspielen trifft das Hrubesch-Team am 25. Juli in Marseille auf Australien. Weiter geht es mit Partien gegen die USA am 28. Juli (ebenfalls Marseille) sowie am 31. Juli gegen Außenseiter Sambia. Das Gruppenfinale findet in Saint-Étienne statt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten sowie die zwei besten Gruppendritten schaffen es ins olympische Viertelfinale.