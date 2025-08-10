Eine Niederlage für den VFC Plauen besiegelte den 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB Empor Glauchau mit 0:1 (0:0).

Plauen/MTU. Im Vogtlandstadion Hauptstadion haben 1.034 Zuschauer am Sonntag das Match zwischen dem VFC Plauen und dem VfB Empor Glauchau verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Luis Werrmann die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Die Plauener sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – VfB Empor Glauchau

VFC Plauen: Pischon – Sponer, Limmer (77. Kämpfer), Profis (62. Wagner), Haake, Hussain (55. Eichie), Martynets, Winter (77. Schubert), De Moura Beal, Tanriver, Habermann Passionoto (77. Schmeißer)

VfB Empor Glauchau: Wiener – Mack (62. Mende), Börner, Riesen, Bochmann, Anger, Knoll (83. Bernhardt), Ullmann, Hertel (77. Albustin), Sieber, Werrmann (83. Gaida)

Tore: 0:1 Luis Werrmann (52.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Paul Geißler, Markus Drobe; Zuschauer: 1034