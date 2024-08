Trotz einer Schulter-Blessur kann Schüller im Olympia-Viertelfinale gegen Kanada von Beginn an spielen.

Marseille - Mit Mittelstürmerin Lea Schüller gehen Deutschlands Fußballerinnen in das olympische Viertelfinale gegen Kanada. Die 26-Jährige vom FC Bayern steht in der Startelf von Bundestrainer Horst Hrubesch in Marseille. Die dreifache Turnier-Torschützin hatte sich beim 4:1 gegen Sambia zum Vorrundenabschluss eine Schulterprellung zugezogen. Ihr Einsatz im Duell zwischen den Goldmedaillengewinnerinnen von 2016 und 2021 war fraglich.

Wie erwartet kehrt Abwehrchefin Marina Hegering zurück, die wegen muskulärer Beschwerden zuletzt durch Bibiane Schulze Solano ersetzt worden war. Auf der Linksverteidiger-Position spielt erneut Felicitas Rauch für Sarai Linder. Rauch war vor dem zweiten Gruppenspiel gegen die USA (1:4) für die erkrankte Linder nachnominiert worden.