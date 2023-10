Frankfurt - Knapp sechs Wochen nach dem EM-Finale in Berlin startet die Bundesliga im nächsten Sommer in ihre nächste Saison. Der Deutsche Fußball-Bund teilte den Rahmenterminkalender für das Spieljahr 2024/25 mit. Darin ist das Wochenende vom 23. bis 25. August als erster Spieltag der Bundesliga verzeichnet.

Die erste DFB-Pokalrunde (16. - 19. August) und der Supercup zwischen Meister und Pokalsieger (17. August) sind zuvor erneut auf dasselbe Wochenende gelegt - was bei deutschen Fans schon diese und vorige Saison für Unmut gesorgt hatte. Die zwei Supercup-Teilnehmer holen ihre Pokal-Partien am 27. und 28. August nach.

Vor Weihnachten bekommen die Erstligisten nur 15 Spieltage unter - die Winterpause endet schon am 10. Januar und damit unter der Woche. Der letzte Spieltag ist für 17. Mai geplant. Eine Woche später steigt im Berliner Olympiastadion das DFB-Pokalfinale. Die 2. und 3. Liga starten bereits am 2. August 2024 in die neue Saison.

Für die Frauen-Bundesliga wurde das Eröffnungsspiel auf den 30. August terminiert - ihre erste Pokalrunde absolvieren die Frauen am selben Wochenende wie die Männer. Das Finale in Köln steigt am 1. Mai. Die Meisterschaftssaison endet knapp eineinhalb Wochen später am 11. Mai.