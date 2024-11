Frankfurt/Main - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird in diesem Jahr nicht mehr in den bei den Fans so beliebten pinkfarbenen Trikots spielen. Wie der DFB mitteilte, tritt die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann in den Partien am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina und am folgenden Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Budapest gegen Ungarn jeweils in den weißen Heim-Jersey an.

Das farbenfrohe Auswärtsshirt hatte bei der Präsentation im März für großes Aufsehen gesorgt, es gab Kritik aber auch viel Lob für die ungewöhnliche Kreation. Für Ausrüster Adidas wurde das Trikot schon vor der Heim-EM zum Verkaufsschlager. Die Nationalspieler trugen das bunte Trikot seit der Premiere beim 2:1 gegen die Niederlande im März insgesamt viermal. In allen Partien siegte die DFB-Elf.