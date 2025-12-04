Max Verstappen wird im Gegensatz zu den beiden Titelrivalen ohne die Unterstützung seiner Eltern beim Formel-1-Finale auskommen müssen. Ein Problem?

Abu Dhabi - Max Verstappen muss auf die Unterstützung durch seine Eltern beim Finale um die Formel-1-Weltmeisterschaft verzichten. „Nein, meine Eltern sind nicht hier“, erklärte der 28 Jahre alte Titelverteidiger von Red Bull im Fahrerlager auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi. Er habe nicht geplant, dass sie an der Strecke seien. „Aber ich hatte auch nicht geplant, im Titelkampf zu sein“, sagte er lachend.

Vater Jos, selbst einst Pilot in der Formel 1, nimmt an einer Rallye teil, seine Mutter passe daheim auf die Hunde auf, sagte Max Verstappen: „Sie vertrauen ihrem Sohn.“

Allerdings liegt es auch daran, dass Verstappen selbst die WM-Chancen schon mal abgehakt hatte, als er nach seinem Heimrennen in Zandvoort 104 Punkte hinter Platz eins gelegen hatte.

Bis zum letzten der 24 Saisonrennen hat er den Rückstand aber auf 12 Punkte verringert. Führender vor dem Großen Preis von Abu Dhabi ist Lando Norris im McLaren, als Gesamtdritter hat auch dessen Teamkollege Oscar Piastri noch Chancen auf den Titel. Sein Rückstand auf Norris beträgt 16 Punkte. Die Eltern der beiden McLaren-Piloten werden vor Ort sein, wenn am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) die Entscheidung um den WM-Titel fällt.