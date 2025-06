Die deutschen Fußball-Frauen bereiten sich in Herzogenaurach auf die EM vor. Am Samstag kam ungeplanter Besuch.

Herzogenaurach - In der EM-Vorbereitung haben Kontrolleure der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) Dopingproben bei der deutschen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft vorgenommen. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, ist der unangemeldete Besuch am Samstag in Herzogenaurach erschienen. Acht Spielerinnen seien mit Urin- und teilweise Blutproben getestet worden.

Im Homeground in Herzogenaurach bereitet sich das Nationalteam mit Bundestrainer Christian Wück auf das Turnier vom 2. bis 27. Juli in der Schweiz vor. Das erste EM-Spiel steht am 4. Juli gegen Polen an. Weitere Gruppengegner sind Dänemark und Schweden.