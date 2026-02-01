Nach 56 Einsätzen für Manchester City sucht Stefan Ortega eine neue Herausforderung bei Nottingham Forest. Sein Vertrag läuft zunächst bis zum Sommer.

Nottingham - Der frühere Bielefelder Bundesliga-Torhüter Stefan Ortega wechselt in der englischen Premier League von Manchester City zu Nottingham Forest. Der 33-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2026, wie der frühere Europacup-Sieger mitteilte.

Ortega wechselte 2022 von Bielefeld zu Manchester City und hatte unter Trainer Pep Guardiola meist die Rolle des Ersatzkeepers. Insgesamt 56 Mal war er für den englischen Top-Club im Einsatz. Dabei gewann er die Meisterschaft und die Champions League.