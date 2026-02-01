weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball
    4. >

  4. Premier League: Ex-Bielefelder Ortega wechselt nach Nottingham

Premier League Ex-Bielefelder Ortega wechselt nach Nottingham

Nach 56 Einsätzen für Manchester City sucht Stefan Ortega eine neue Herausforderung bei Nottingham Forest. Sein Vertrag läuft zunächst bis zum Sommer.

Von dpa 01.02.2026, 12:58
Stefan Ortega wechselt zu Nottingham Forest. (Archivbild)
Stefan Ortega wechselt zu Nottingham Forest. (Archivbild) Sven Hoppe/dpa

Nottingham - Der frühere Bielefelder Bundesliga-Torhüter Stefan Ortega wechselt in der englischen Premier League von Manchester City zu Nottingham Forest. Der 33-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2026, wie der frühere Europacup-Sieger mitteilte.

Ortega wechselte 2022 von Bielefeld zu Manchester City und hatte unter Trainer Pep Guardiola meist die Rolle des Ersatzkeepers. Insgesamt 56 Mal war er für den englischen Top-Club im Einsatz. Dabei gewann er die Meisterschaft und die Champions League.